13.10.2020

Доходный дом Эдуардса напоминает руины

Доходный дом Эдуардса в переулке Ляпунова больше напоминает руины, чем памятник архитектуры. В исторической части Одессы здание находится в аварийном состоянии, ожидая реконструкцию.