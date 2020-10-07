07.10.2020

Заброшенный памятник архитектуры

Еще один памятник архитектуры, который находится на улице Ришельевской, 47 - в запущенном состоянии. Здание наглухо закрыто, опечатано и заброшено, Его судьба на сегодняшний день весьма туманна.