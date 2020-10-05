05.10.2020

Кот-астроном

Кирилл Максименко снова порадовал одесситов появлением новой скульптуры. Теперь уже на улице Жуковского,39. Кот-звездочет, смотрящий в небо сквозь телескоп, теперь ежедневно поднимает настроение прохожим.