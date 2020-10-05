05.10.2020 "Блок Эдуарда Гурвица" выиграл второй суд у избирательной комиссии Эдуард Гурвиц зарегистрирован кандидатом на должность Одесского городского головы. Городская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов на выборах в городской совет от партии «Блок Эдуарда Гурвица». В партии действия комиссии считают незаконными и политически мотивированными. Представители блока оспорили решение горизбиркома. Жалобу удовлетворил суд первой инстанции. Городская территориальная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу.