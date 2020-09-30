30.09.2020 На Фонтане трамвай сошел с рельсов Серьезная авария с участием трамвая произошло утром 30-го сентября между 6-ой и 7-ой станциями Большого Фонтана. Из-за ДТП было временно блокировано движение электротранспорта на линии.