28.09.2020 Вандалы выкопали цветы в двух скверах Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» задержали двух мужчин, которые выкапывали цветы в двух городских скверах: Прохоровском и Витте. Об этом сообщает пресс-служба «Горзелентреста».