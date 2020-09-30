28.09.2020

Ночные гонщики остаются безнаказанными

Ночные автомобильные гонки – дрифт - годами нарушают покой одесситов. Многочисленные обращения в полицию и мэрию не дают результатов. Городская власть не принимает мер для наведения порядка.