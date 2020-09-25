25.09.2020

Новый МАФ перегородил пешеходный переход

На улице Академика Заболотного на остановке общественного транспорта и напротив пешеходного перехода появился новый МАФ, перегородив полностью пешеходную часть. Теперь ходить здесь стало опасно.