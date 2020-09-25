25.09.2020 Жизнь без лифта Жители дома № 41 по проспекту Небесной Сотни уже несколько лет отчаянно пытаются решить проблему с аварийным лифтом. Но городская власть не обращает внимания на просьбы жителей, присылая отписки. Жизнь без лифта