17.09.2020

Иностранец ограбил пожилую одесситку

Сотрудники полиции задержали иностранца, который в подъезде многоэтажки ограбил 82-летнюю одесситку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.