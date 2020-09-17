17.09.2020 Под угрозой полного исчезновения То, что происходит в последнее время с домами, имеющими историческую ценность, можно смело назвать уничтожением Одессы. Увы, не стал в этом исключением и известный всем дом-утюг, что на улдице Мечникова, 90. За время так называемого капитального ремонта, который длится десятилетиями, дом пришел в состояние полной негодности. Всем своим ужасным видом здание показывает, во что может превратиться памятник архитектуры из-за халатного отношения к нему городской власти.