15.09.2020

Варварство «Горзелентреста»

Вовремя подрезать деревья и сносить сухостой Департамент городского хозяйства не может. Когда же нужно спилить живое дерево, коммунальные лесорубы всегда готовы. Протесты жителей во внимание не принимаются.