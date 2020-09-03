03.09.2020

Двуликий мэр

Как хочу, так и верчу. Этот главный принцип двуличной политики городского головы Одессы лишний раз проявился на праздновании Дня города. После строгих предупреждений мэра об опасности эпидемии, все правила безопасности были нарушены.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал празднование Дня города в Одессе.

Глава Министерства здравоохранения заявил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами о проведении подобных мероприятий. А тем временем, на утро 3-го сентября в Одесской области - 7814 случаев COVID-19. Из них 3288 человек - жители Одессы. За последние сутки в регионе зарегистрированы 117 новых случаев заболевания, из них 52 - у одесситов, 65 - у жителей районов области.