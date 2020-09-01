01.09.2020 Ивановский мост в аварийном состоянии Ивановский мост, который расположен между улицей Мельницкой и Овидиопольской дорогой, рассыпается на глазах. Об этом сообщил одессит Кирилл Бондаренко на своей странице в Фейсбук.