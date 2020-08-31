31.08.2020 Две премьеры на Одесской киностудии Премьеры двух авторских проектов состоялись на Одесской киностудии. Режиссер-постановщик Игорь Козлов-Петровский представил художественный фильм «Одесские Толстые» и телепередачу «Песочные часы».