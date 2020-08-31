31.08.2020

Высыхание Куяльника грозит экологической катастрофой

Высыхание Куяльника и его окрестностей грозит экологической катастрофой. О том, что происходит сегодня на Куяльницком лимане и есть ли возможность его спасти, – в нашем сюжете.