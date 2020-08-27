27.08.2020

Доходный дом Штрекенбаха рушится

Исторический центр Одессы нуждается в срочной реконструкции. Большинство зданий здесь – в критическом состоянии. Одно из них - Доходный дом Штрекенбаха, расположенный по адресу: улица Базарная.