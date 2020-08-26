26.08.2020 Жизнь с закрытыми окнами Мусорные баки под окнами. Такие явные нарушения санитарных норм можно наблюдать у дома № 39/1 по улице Грушевского. Почему люди вынуждены жить с закрытыми окнами – в нашем сюжете.