26.08.2020 Одесса, которую мы теряем Дело об украденной старинной закладной доске архитектора Вильгельма Кабиольского на здании по адресу: Сабанеев мост, 3 получило широкий резонанс. Участившиеся случаи кражи и разрушений аутентичных элементов приводят к обезличиванию городской среды, потери исторической ценности и туристической привлекательности. Одесская власть не препятствует разграблению города, отданного на откуп нуворишам и сомнительным делягам. Краевед и историк Дмитрий Жданов просит одесситов обратиться с требованием к городской власти о принятии срочных мер.