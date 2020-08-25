25.08.2020

Правоохранители задержали воровку

В Одессе на Морвокзале жительница Закарпатья обокрала гостью из Киева, которая вместе с подругой прогуливалась по городу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.