21.08.2020 «Об Одессе в шутку и всерьёз» Ко Дню рождения Одессы. 20-го августа в галерее торгового центра «Сады Победы» открылась фотовыставка заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Гуменюка «Об Одессе в шутку и всерьёз».