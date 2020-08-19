19.08.2020

Незаконная реконструкция памятника архитектуры

Уродовать памятники архитектуры в Одессе можно открыто и безнаказанно. Если у вас есть большие деньги. Местная власть и полиция будут молча стоять в стороне, как будто ничего не происходит.