18.08.2020 «Птичий пляж» в Отраде На одном из самых популярных пляжей Одессы прямо под знаменитым Желтым камнем появилось необычное место – Птичий пляж. Его фотографиями поделилась Ольга Богданова на своей странице в фейсбук.