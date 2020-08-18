18.08.2020

Вместо зеленой зоны - парковка

Жители дома № 10 по улице Ицхака Рабина жалуются на стихийную парковку на зелёной зоне между домами, школами и стадионом. Вместо травы здесь теперь только колеи от колёс и куча пыли.