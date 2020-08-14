14.08.2020

Дому нужен ремонт

На протяжении нескольких лет жильцы дома № 8/10 по Елисаветградскому переулку безуспешно обращаются за помощью к городской власти - дом и прилегающая к нему придомовая территория нуждаются в срочном ремонте.