14.08.2020 Потемкинская лестница как орудие обмана Партия Геннадия Труханова «Доверяй делам» развернула кампанию предвыборного очковтирательства. Одесситам рассказывают о достижениях мэрии, которых нет. Видимость работы выдают за реальные дела.