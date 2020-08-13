13.08.2020

Проект помощи больным аутизмом

Одесситы, страдающие аутизмом, нуждаются в помощи. Их социальной реабилитацией занимается общественная организация «Аутизм. Шаг навстречу». Специалисты и волонтеры есть. Нет поддержки от городской власти.