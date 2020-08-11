11.08.2020

Подъем «Делфи» поручили новому подрядчику

Одесситам в очередной раз пообещали убрать с пляжа танкер «Делфи». Операцию поручат новому подрядчику, который также обещает выполнить работу быстро и чисто. А вот когда – остается тайной.