03.08.2020 У Дюка играли духовые оркестры Одесса продолжает подтверждать свой имидж города-праздника, в котором всегда веселье, музыка и радость. В минувшее воскресенье возле памятника Дюку прошёл фестиваль духовых оркестров Summer brass fest.