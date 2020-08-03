03.08.2020

НБУ выпустил памятную монету, посвященную боевой авиации ВСУ

С 3-го августа Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету, которая посвящена Воздушным силам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.