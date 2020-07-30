30.07.2020

«Убитый» тротуар

Городская власть и коммунальщики продолжают игнорировать проблемы одесситов. Тем временем, горожане уже долгие годы вынуждены обходить стороной улицу Заньковецкой. Подробности – в сюжете наших корреспондентов.