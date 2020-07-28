28.07.2020 Всемирный день борьбы с гепатитом 28-го июля в Одессе прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Одесситы смогли бесплатно пройти быстрое тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ.