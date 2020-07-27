27.07.2020 «Дом с совой» рушится В центре Одессы рушится старинный Доходный дом Косаговской или как называют его горожане «Дом с совой». Местные жители утверждают, что в доме № 66 на Нежинской постоянно происходят обрушения фасадной лепки и элементов конструкций крыши и балконов. Фрагменты обрушения настолько большие, что способны не только покалечить, но и лишить жизни человека. Находиться на улице возле этого здания действительно опасно. Что осталось от знаменитого памятника архитектуры – смотрите в нашем сюжете.