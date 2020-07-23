23.07.2020 Танкер «Делфи» снова загрязняет море Неудачная попытка эвакуации затонувшего у пляжа «Дельфин» танкера «Делфи» только ухудшила экологическую ситуацию. Поврежденное судно изменило положение и снова загрязняет море нефтепродуктами.