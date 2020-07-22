22.07.2020 Дело "Краяна": защита против апелляционной жалобы прокуроров Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда продолжает рассматривать по существу апелляционную жалобу прокуроров на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам по резонансному делу "Краян". Напомним, что 4 июля 2019-го года Малиновский райсуд Одeссы оправдал всех обвинямых по делу о завладении 92-мя миллионами гривен из бюджeта Одeссы путем покупки завода-банкрота "Краян" по заведомо вдвое завышенной цене.