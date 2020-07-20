20.07.2020 Пожар в Затоке В ночь на 20-ое июля в курортном поселке Затока произошло возгорание в постройках на базах отдыха «Гранит» и «Атлантида». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.