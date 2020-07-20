20.07.2020

71 миллион «рассыпается»…

71 миллион гривен был вложен в новую «многострадальную» велоэстакаду на 10-ой станции Большого Фонтана, однако ремонтные работы были сделаны в репертуаре нашей нынешней городской власти – «по-трухановски».