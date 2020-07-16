16.07.2020

«Столболаз» пытался уничтожить камеру

На улице Торговой мужчина залез на столб и пытался уничтожить камеру видеонаблюдения, однако его засекла другая камера, находящаяся через дорогу. Видео опубликовал «Центр - 077».