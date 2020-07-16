15.07.2020

Историческую брусчатку «приговорили»

Управление капитального строительства Одесского муниципалитета огласило тендер на капитальный ремонт Деволановского спуска с изначальной ценой в 196 миллионов 758 тысяч 400 гривен. Сам аукцион состоится 19-го августа. Демонтированная брусчатка во время капремонта будет собрана и передана на хранение на склад коммунального предприятия «Городские дороги». Вместо нее на Деволановском спуске появится асфальтно-битоное покрытие. Уничтожение исторического наследия Одессы продолжается.