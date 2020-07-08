08.07.2020 Нечеловеческая жизнь «отселенцев» Одесская мэрия не обеспечила нормальные бытовые условия временным переселенцам из дома по улице Ясной, где произошло обрушение. Вместо этого чиновники снова дают пострадавшим обещания все устроить.