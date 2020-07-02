02.07.2020 Новые обыски по делам Геннадия Труханова Новые подозрения по трем статьям Уголовного кодекса могут получить Геннадий Труханов и его приближенные. Оперативники Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Одессе.