26.06.2020 Вторая жизнь сухих деревьев Одесский скульптор-самоучка Сергей Вук превращает сухие деревья в скульптуры животных. На создание одного деревянного зверя у Сергея уходит от одного дня до двух месяцев кропотливой работы.