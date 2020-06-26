26.06.2020 С заботой об одесситах? Неделю назад состоялось «полузакрытое» официальное открытие «многострадальной» велопешеходной эстакады Трассы здоровья в районе 10-ой станции Большого Фонтана, одного их самых известных долгостроев города. На торжественное мероприятие были приглашены только приближенные к городской власти люди и СМИ, очевидно опасаясь неудобных вопросов. Кроме строительства самой эстакады в муниципалитете также провели капитальный ремонт лестницы, которая ведет к пляжу на 10-ой станций Большого Фонтана, после которого… исчез пандус.