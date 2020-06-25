25.06.2020 Одесса, которую мы теряем… «Жемчужина у моря»… «Морские ворота Украины».. «В цветущих акациях город»… Всё это она – наша Одесса. Та, что была когда-то. И которая нынче разрушается с агрессивной скоростью. Только за последних два месяца произошло шесть резонансных обрушений жилых домов, в результате чего десятки одесситов остались без крыши над головой и лишились имущества. Городская власть, коммунальные службы бездействуют, а дома по частям продолжают падать. Очередное обрушение лепнины произошло на Княжеской, 21.