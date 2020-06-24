24.06.2020

Вместо пляжа – торговые ряды?

Одесситы потеряли очередной пляж. Участок побережья, который относился к бывшему санаторию «Россия», отдан в аренду на 25 лет. Вместо благоустройства частник строит мини-рынок и объект общепита.