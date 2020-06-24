24.06.2020 Танкер «Delfi»: кто реализует подъем судна? Уже более полугода затонувший танкер Делфи «украшает» побережье возле пляжа «Дельфин». 25-го июня истекает срок, отведенный судовладельцу танкера на то, чтобы убрать судно.