24.06.2020 Должностных лиц Одесского горсовета подозревают в присвоении 13 миллионов гривен Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Одесского горсовета в присвоении бюджетных средств в размере 13-ти миллионов гривен, предназначенных для школ региона. В соответствии с Программой развития образования Одесской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн учебникам и учебно-методическим пособиям. По версии следствия, представители местного самоуправления, под видом реализации Программы поддержки инвестиционной деятельности Одессы на 2016-2018 годы, неправомерно внесли в расходы городского бюджета средства на закупку е-учебников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.