23 июня
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Способ легко заработать деньги нашла одесская компания «Ростдорстрой». Ее совладелец, член партии Геннадия Труханова «Доверяя делам», намерен получить прибыль за счет ремонта дороги по завышенной стоимости.
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