23.06.2020

Дорога – средство наживы?

Способ легко заработать деньги нашла одесская компания «Ростдорстрой». Ее совладелец, член партии Геннадия Труханова «Доверяя делам», намерен получить прибыль за счет ремонта дороги по завышенной стоимости.