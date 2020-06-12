12.06.2020

Капитана иностранного судна оштрафовали

Капитана иностранного балкера под флагом Сингапура, который промывал трюмы возле Одессы оштрафовали на 17 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда.