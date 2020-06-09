09.06.2020

Вода - проблема Одесской области

Недостаток пресной воды - одна из главных проблем юга Украины. Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и Нижнего Дуная наметило ряд мер по улучшению водоснабжения Одесской области.